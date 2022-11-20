ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган предупредил Европу о последствиях изоляции России

18:23
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

За всё надо платить

Европа ответит за изоляцию России. Такой посыл содержится в заявлении турецкого президента.
Эрдоган призвал Зеленского возобновить переговоры с Россией

Политика изоляции России приведет к серьёзным последствиям для европейских стран, заявил сказал Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "Россия-1".

"Цена будет бесконечной. И эту цену всё больше платит Европа, а вместе с ней и Польша", - отметил Эрдоган.

На этой неделе президент Турции назвал Россию мощным государством. "Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление", - сказал Эрдоган.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран предприняли попытку изолировать Россию на мировой арене. Они ввели против нашей страны масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.