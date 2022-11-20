Эрдоган предупредил Европу о последствиях изоляции России

За всё надо платить

Европа ответит за изоляцию России. Такой посыл содержится в заявлении турецкого президента.

Политика изоляции России приведет к серьёзным последствиям для европейских стран, заявил сказал Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "Россия-1".

"Цена будет бесконечной. И эту цену всё больше платит Европа, а вместе с ней и Польша", - отметил Эрдоган.

На этой неделе президент Турции назвал Россию мощным государством. "Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление", - сказал Эрдоган.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран предприняли попытку изолировать Россию на мировой арене. Они ввели против нашей страны масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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