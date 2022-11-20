В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

О решении властей сообщил губернатор

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области до 6 декабря. Такое решение приняли власти региона.

"В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 21 ноября на 15 суток - до 6 декабря", - написал глава области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале.

Он напомнил жителям области о необходимости сообщать в экстренные службы о подозрительных людях, беспилотниках и оставленных предметах.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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