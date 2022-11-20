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Более трёх часов пожарные боролись с огнём на складе в Москве

18:49
  • воскресенье
  • 20 ноября 2022

Пожар локализован

Крупный пожар на Комсомольской площади в центре Москвы локализован, сообщила пресс-служба МЧС России. Пожарным понадобилось более трёх часов для борьбы с огнём.
Сильный пожар тушат на складе в центре Москвы

Склад в районе трёх вокзалов загорелся в 15 часов. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Для тушения привлекли пожарный поезд, более 100 человек и 39 единиц техники.

МЧС выделило для тушения пожара три специальных вертолёта, но они не смогли подняться в воздух из-за неблагоприятных метеоусловий.

Спасатели вывели из огня семь человек. Сведений о пострадавших во время пожара не поступало.

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