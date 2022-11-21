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ВСУ атаковали Алчевск из HIMARS

08:05
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Накануне в прицеле боевиков оказалась Кременная

Вооруженные формирования Украины менее двух часов назад снова обстреляли два района Донецка, передает "ТВ Центр".

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Ранним утром радикалы били по Макеевке натовским калибром. По городу выпустили три снаряда. О пострадавших и разрушениях информация уточняется.

А сразу после полуночи боевики атаковали Алчевск в Луганской республике. По нему ударили двумя ракетами из американских HIMARS.

Накануне в прицеле украинских националистов оказалась Кременная, там погиб один мирный житель.

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