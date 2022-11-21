ВСУ атаковали Алчевск из HIMARS

Накануне в прицеле боевиков оказалась Кременная

Вооруженные формирования Украины менее двух часов назад снова обстреляли два района Донецка, передает "ТВ Центр".

Ранним утром радикалы били по Макеевке натовским калибром. По городу выпустили три снаряда. О пострадавших и разрушениях информация уточняется.

А сразу после полуночи боевики атаковали Алчевск в Луганской республике. По нему ударили двумя ракетами из американских HIMARS.

Накануне в прицеле украинских националистов оказалась Кременная, там погиб один мирный житель.

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