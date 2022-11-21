Киев продолжает создавать угрозу техногенной катастрофы

Специалисты МАГАТЭ рассчитывают совершить обход ЗАЭС

Сегодня утром специалисты МАГАТЭ, если позволит ситуация, рассчитывают совершить обход Запорожской АЭС для оценки ущерба после последних обстрелов. Киев продолжает создавать реальную угрозу техногенной катастрофы. Накануне по энергоблокам и спецкорпусам станции украинские радикалы выпустили 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Еще двумя ударили по линиям электропередачи, которые питают АЭС. Ответным огнем российской артиллерии боевые позиции противника были подавлены.

ВСУ бьют по ЗАЭС крупнокалиберной артиллерий. Периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября. Но 19 ноября по прилетело сразу 11 снарядов. 20 ноября массированный удар возобновился.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один - в крышу спецкорпуса №2. Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме".

Киевские власти снова играют в ядерный шантаж, пытаясь добиться усиления военной поддержки со стороны НАТО. ВСУ пытаются собрать силы, чтобы решиться на прорыв в Запорожской области. Но сейчас их недостаточно. Тем более что линия боевого соприкосновения со стороны российских подразделений теперь серьезно укреплена, и фортификационная работа не прекращается. Кроме рвов, траншей и усиленных огневых позиций, военные инженеры прокладывают заграждения из бетонных пирамид и проволоки.

По данным Министерства обороны, ВСУ предприняли попытку наступления в районе Угледара, но были уничтожены российскими военными. Противник потерял до 50 военнослужащих. Уничтожены два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа. Достает наша реактивная артиллерия и за линию фронта, уничтожая натовское вооружение.

На купянском направлении ВСУ перестали предпринимать попытки прорыва. Но тем не менее наши военные продолжают наносить удары по силам боевиков. В Минобороны подтвердили уничтожение высокоточным оружием цеха завода "Мотор-Сич" в Запорожье, где производились авиадвигатели для ВСУ.

Российские подразделения ведут наступление на Артемовск. Там противник наращивает присутствие иностранных наемников. В городе замечен полковник морской пехоты США в отставке Эндрю Милберн. Он основал частную военную компанию, которая должна помочь обороне ВСУ. Впрочем, все больше диких гусей заканчивают свою карьеру на Донбассе. Стало известно, что российскими войсками уничтожен французский наемник Гастон Бессон.

Но конца преступлениям радикалов пока нет - Донецк продолжают обстреливать из артиллерии. Снаряды, натовского калибра - разбили фасады нескольких домов в Кировском районе. Еще несколько снарядов упало в районе футбольного стадиона "Донбасс-Арена".

Петр Вершинин. Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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