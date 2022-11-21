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Минобороны показало видео работы РСЗО "Торнадо-С"

08:52
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Удары наносят по скоплениям техники, вооружению и боеприпасам

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа.

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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-35С

Получив координаты целей от разведки, боевые машины выдвигаются на стартовые позиции. Удары наносят по скоплениям техники, вооружению и боеприпасам националистов.

"Торнадо" - одна из лучших РСЗО в мире. По многим параметрам она превосходит современные зарубежные аналоги. Применяется как при обороне, так и во время наступления. Управляемые реактивные снаряды наводятся с помощью спутниковых систем.

"Такие управляемые реактивные снаряды способны поражать как противников на открытой местности, также противников в легкобронированной и бронированной технике, а также углубленные пункты, командно-штабные машины, батареи, ПВО, блиндажи и так далее", - отметил начальник расчета установки РСЗО "Торнадо-С" ЗВО Иван.

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