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Российских десантников наградили на передовой

08:50
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Главнокомандующий сухопутными войсками поблагодарил личный состав

Российским военнослужащим, среди которых - десантники, вручили государственные награды: медали "За отвагу", Георгиевские кресты, ордена Мужества. За высочайший профессионализм и лучшие качества, проявленные в ходе выполнения спецоперации по защите Донбасса.

Торжественная церемония прошла на передовой. Главнокомандующий сухопутными войсками поблагодарил личный состав за проявленный героизм.

"Вам большое спасибо, великое дело делаете. Низкий вам поклон ото всех, большое спасибо, молодцы. Желаем вам удачи, успехов и, естественно, победы. Спасибо!", - сказал Олег Салюков.

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