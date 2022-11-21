ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев СВО

08:26
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Младший сержант Роман Шахпазов не допустил подрыва склада боеприпасов

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих.

Ефрейтор Владислав Павлов под шквальным огнем украинских националистов сумел вывести свой автомобиль из зоны поражения в безопасное место. Обнаружив двух диверсантов недалеко от нашей тыловой колонны, уничтожил их. В результате решительных действий Владислава удалось отразить атаку противника и доставить необходимый груз на передовую.

Младший сержант Роман Шахпазов со своим отделением сумел не только сдержать развед-группу радикалов до прибытия наших основных сил, но и не допустил подрыва склада боеприпасов. Роман первым уничтожил вражеского гранатометчика, а после подхода подкрепления были ликвидированы и остальные националисты.

Рота старшего лейтенанта Рустама Баширова тоже отличилась во время схватки с украинскими диверсантами, уничтожив 13 боевиков. А инженерные сооружения, установленные Рустамом с подчиненными, значительно затруднили продвижение живой силы и техники неприятеля, не позволив противнику подойти на дистанцию прямого огня.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.