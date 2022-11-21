Названы имена новых героев СВО

Младший сержант Роман Шахпазов не допустил подрыва склада боеприпасов

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих.

Ефрейтор Владислав Павлов под шквальным огнем украинских националистов сумел вывести свой автомобиль из зоны поражения в безопасное место. Обнаружив двух диверсантов недалеко от нашей тыловой колонны, уничтожил их. В результате решительных действий Владислава удалось отразить атаку противника и доставить необходимый груз на передовую.

Младший сержант Роман Шахпазов со своим отделением сумел не только сдержать развед-группу радикалов до прибытия наших основных сил, но и не допустил подрыва склада боеприпасов. Роман первым уничтожил вражеского гранатометчика, а после подхода подкрепления были ликвидированы и остальные националисты.

Рота старшего лейтенанта Рустама Баширова тоже отличилась во время схватки с украинскими диверсантами, уничтожив 13 боевиков. А инженерные сооружения, установленные Рустамом с подчиненными, значительно затруднили продвижение живой силы и техники неприятеля, не позволив противнику подойти на дистанцию прямого огня.

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