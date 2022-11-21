Семь погибших, возбуждено дело: хроника пожара на цветочном складе в Москве

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха

Число жертв при пожаре на цветочном складе в центре Москвы увеличилось до семи. Тело еще одного погибшего ранним утром обнаружили спасатели во время разборки завалов. По предварительной версии, одной из причин возгорания стало ненадлежащее хранение товаров. Специалистам понадобилось более девяти часов, чтобы справится с огнем. Пламенем были охвачены две с половиной тысячи квадратных метров. Вертолеты МЧС из-за непогоды не смогли подлететь к очагу, поэтому тушили с земли - более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Возбуждено уголовное дело.

Клубы черного дыма заволокли Комсомольскую площадь, здания трех вокзалов, перроны и ближайшие кварталы. Информация о возгорании в складских помещениях на пульт дежурного поступила в 14:57. Там располагался цветочный склад. Прибывшие на место пожарные эвакуировали семь человек. Однако когда открытое горение было потушено, спасатели стали находить погибших под завалами. Пожарные предприняли все возможное для их спасения, но тщательно обследовать охваченный огнем ангар смогли не сразу.

Судя по информации из открытых источников, площади складского помещения использовались в том числе и под мебельный магазин. Потому огонь распространялся молниеносно - по перекрытиям между первым и вторым этажами. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, затем его повысили до третьего. На место были вызваны два пожарных поезда. Уже через час площадь возгорания составляла более 2 тыс. квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытий.

"К тушению пожара привлечено более 120 человек и 42 единицы техники. В 18 часов 20 минут пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - сообщил Андрей Румянцев, врио начальника ГУ МЧС по Москве.

Из-за порывов ветра огонь мог перекинуться на соседние складские помещения. Потому пожарные работали по всему периметру здания.

Несмотря на близость очага возгорания к зданию Ленинградского вокзала, на движении поездов дальнего следования и пригородных поездов пожар никак не отразился. Поезда приходили и уходили по расписанию, паники среди пассажиров удалось избежать.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе пожара. Предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявили.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр"

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