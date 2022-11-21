Скандал за скандалом: в Катаре стартовал ЧМ-2022

По примерным подсчетам, организация мундиаля и строительство обошлись Дохе в 220 миллиардов долларов

В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу, но вместо радости от открытия мировые СМИ пишут о скандалах. В частности, о несоблюдении в стране прав человека. А еще - о запрете на алкоголь, ведь организаторы отказались от пивного контракта с ФИФА. Возмущение вызвало и появление на церемонии открытия талисмана российского чемпионата - волка Забиваки.

Вопросы начались еще во время выбора принимающей страны, то есть 12 лет назад. Тогда впервые появилась информация о том, что получить право на проведение мундиаля Катару помогал лично бывший президент Франции. Взамен Николя Саркози взял с эмира обещание, что тот купит "Пари Сен-Жермен". Футбольный клуб действительно вскоре перешел катарским акционерам. Правда, расследование так ничего и не доказало: да, Катар поступил некрасиво. Однако формально взятки не было, а инвестиции в спорт правилами не запрещены. И лишь сейчас бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер признал: решение было ошибочным.

"Катар - это слишком маленькая страна для такого большого события, как чемпионат мира по футболу. Мы договорились в исполкоме, что если Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, то США - в 2022 году. Это было бы жестом мира", - сказал он.

Но в итоге заявка Катара обошла американскую. Хотя кое-какой "жест мира" все-таки получился. На форме американской сборной читаются цвета российского флага. Досадная ошибка, особенно учитывая всевозможные санкции против наших спортсменов. Команда Валерия Карпина на мировое первенство не поехала. А вот волк Забивака , талисман чемпионата 2018 года, который проходил в России, на церемонии открытия все же показался. Причем в телетрансляцию его поставили трижды. В отличие от американского - того показали только один раз.

Незадолго до начала мундиаля посол чемпионата и бывший катарский футболист недвусмысленно намекнул, что гомосексуалистов в его стране не ждут. А самих геев назвал больными на голову.Чтобы как-то исправить ситуацию, власти страны все же разрешили проносить на трибуны ЛГБТ флаги, более того - представителям движения позволили держаться за руки. В ответ сборная Великобритании решила, что называется, прямо с трапа заявить свою позицию. Самолет футболистов украсило изображение мужчины в радужных туфлях, который гордо размахивает флагом Королевства.

Но настоящим ударом для жителей арабского востока стало заявление высокого функционера ФИФА Брайана Суонсона: "Я видел много критики от меньшинств в адрес организаторов чемпионата мира в Катаре. Находясь здесь, я бы хотел публично признаться, что являюсь геем и чувствую себя здесь комфортно. В Катаре будут рады всем".

Вопрос - куда всех теперь расселять. До пандемии Катар посещали до 2 миллионов человек в год. Теперь же предстоит принять более миллиона менее чем за месяц. Такого количества отелей в стране просто нет. Состоятельным туристам предлагают бронировать каюты на круизных лайнерах. Самое простое размещение обойдется в 180 долларов за ночь. Те, у кого бюджет поскромнее, довольствуются бедуинскими шатрами или обычными палатками в кемпинге.

И ведь даже пинтой пива не утешиться. По крайней мере - на стадионе. За два дня до начала чемпионата объявили о запрете на продажу алкоголя. Купить его можно только в специально отведенных фан-зонах. На всех не хватает. С трибун болельщики требуют не гола, а пива.

Особенности национальной культуры вынуждены учитывать и журналисты. Снимать людей в Катаре можно, только получив их разрешение.

Учитывая растущее недовольство вокруг чемпионата, Катару будет явно непросто сохранить репутацию и окупить затраты. Причем колоссальные. По примерным подсчетам, организация мундиаля и строительство обошлись Дохе в 220 миллиардов долларов. Кстати, со стройкой тоже мягко говоря не все гладко. По словам западных журналистов, при возведении объектов могли погибнуть от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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