Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о происходящем на ЗАЭС

Российский президент знает "каждую деталь", заявил Гросси

Президент России Владимир Путин "знает каждую деталь" относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в воскресенье, 20 ноября, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил "очень подробные знания" российского лидера "не только о планировке станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешнему источнику энергии".

По словам Гросси, Запорожская АЭС — это "объект, который он знает очень хорошо", рассказал гендиректор агентства в интервью CBS News.

Президент России Владимир Путин лично принял главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси 11 октября. Российский лидер заявил, что Москва сохраняет приверженность идее о нераспространении военных ядерных технологий. Политик также напомнил о российском лидерстве в использовании ядерных технологий.

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