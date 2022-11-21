Япония решила помочь странам, отказавшимся осудить России

Помощь окажут в рамках программы Official Development Assistance

Министерство финансов Японии рассказало о решении властей государства оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России — отказавшимся осудить Москву за специальную военную операцию на Украине.

Как уточняет телеканал NHK, средства предполагается выделить в рамках японской программы правительственной помощи в целях развития (Official Development Assistance, ODA).

Ожидается, что Лаосу выделят 2,9 млрд иен (20 млн долларов), Вьетнаму — 1,7 млрд иен (12 млн долларов), Ирану — 1,6 млрд иен (11 млн долларов). Еще 16 странам предполагается направить помощь на общую сумму 12,8 млрд иен (91 млн долларов).

Официальный Токио считает, что это "стратегическое" использование бюджетных средств поможет укрепить влияние Японии.

Ранее японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил, что власти Японии ознакомились с заявлениями российского лидера Владимира Путина о вероятности ядерного конфликта. Политик отметил, что Токио испытывает крайнюю обеспокоенность в связи с вероятностью применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, а также обвинил российскую сторону в угрозах применения этого вида вооружения.

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