NYT подтвердила подлинность кадров с места расстрела российских пленных

В России возбуждено уголовное дело

Видеокадры с места расстрела российских военнопленных в Макеевке являются подлинными. К такому выводу пришло издание The New York Times на основе сравнения ролика со спутниковыми снимками. Авторы публикации подчеркивают, что расстрел пленных произошел именно в Макеевке, как и сообщали российские власти.

Медицинский советник организации "Врачи за права человека" Рохини Хаар, которого цитирует NYT, заметил на видеокадрах подтверждения того, что "не было предпринято никаких усилий, чтобы поднять (пленных) или помочь им".

Хаар подчеркнул, что российские военные лежали на земле, по-видимому, безоружные, их руки были либо вытянуты, либо находились за головой. Это означает, что они "считаются выведенными из строя или некомбатантами — фактически военнопленными", подчеркнул эксперт.

Специалист по военным преступлениям Ива Вукушич заявила, что прокурор Международного уголовного суда, скорее всего, изучает этот эпизод, учитывая, какое внимание он привлек, пишет газета. Вукушич указала на то, что у Киева есть возможность провести расследование, и призвала их открыто поделиться своими выводами.

18 ноября в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих армии России. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова указала в обращении к Совету Европы и ООН, что речь идет про "военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения".

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