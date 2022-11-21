Генсек НАТО призвал Швецию и Финляндию к расширению сотрудничества

Кандидатам в Альянс предложили ужесточить антитеррористическое законодательство

Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО, в том числе с Турцией, в области борьбы с терроризмом и террористическими организациями. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его в понедельник, 21 ноября, цитирует ТАСС.

Политик отметил важность этого шага для Турции как для одного из членов Североатлантического альянса. Столтенберг заявил, что "Турция является страной НАТО, которая больше всего подверглась террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим".

При этом генсек НАТО счел нормальной длительность ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс, подчеркнув, что это сделали уже 28 из 30 государств-членов.

Ненормальным, по словам Столтенберга, является как раз то, что ратификация идет такими быстрыми темпами.

Швеция и Финляндия с мая 2022 года официально проходят процедуру принятия в НАТО, для этого требуется ратификация соответствующих протоколов всеми государствами — членами Альянса. Возражения имеются со стороны Турции. Источники утверждали, что Анкара вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца 2022 года.

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