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Токаев уверенно побеждает на выборах президента Казахстана

08:33
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Явка оказалась высокой

В Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По данным экзитполов, уверенно побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает "ТВ Центр".

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Его поддержали более 81% голосовавших. Ожидается, что предварительные итоги ЦИК страны обнародует сегодня в первой половине дня.

Явка на выборах оказалась высокой - почти 70%. Голосование прошло в спокойной обстановке, без серьезных нарушений. Участки работали и на территории России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Токаев заявил, что Казахстан переходит к новой форме политического устройства. Будет продолжена конституционная реформа. Уже принято решение о том, что глава государства может находиться у власти только один срок, который увеличен с пяти до семи лет.

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