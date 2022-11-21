Гидрометцентр: снег в Московском регионе местами исчезнет

Потепление вызовет таяние снежного покрова

Мокрый снег приведет к уменьшению высоты снежного покрова в Московском регионе во вторник и среду, а местами он полностью исчезнет. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пока снежный покров в Москве достигает 12 см, в Московской области — 14-15 см. Однако "снег пушистый, а осадки во вторник будут заметные и тяжелые, высота его уменьшится, конечно", рассказал метеоролог.

Вильфанд уточнил, что в некоторых районах на юге Подмосковья, где высота снега достигает лишь 4 см, снежный покров может полностью растаять, сообщает ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что в период предзимья погода очень изменчива, в столичном регионе после морозов ожидается потепление. Во вторник днем прогнозируется около нуля, от -2 до +3 градусов.

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