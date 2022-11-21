Их температура достигает тысячи градусов

Вулкан Шивелуч снова заявил о себе и начал извержение, передает "ТВ Центр". На Камчатке шлейф выброшенного пепла растянулся уже на 10 километров, ветер сносит его на северо-восток.

Угрозы для населенных пунктов пока нет. Но спасатели предупредили - к огненной горе не стоит подходить ближе, чем на 15 километров. Это касается как туристов, так и местных жителей. Для самолетов объявлен "оранжевый код" авиационной опасности.

Пеплом может накрыть ближайший поселок Ключи. В опасной зоне оказалась и автотрасса Перопавловск-Камчатский - Усть Камчатск.

По склонам Шивелуча начали скатываться раскаленные лавины. Их температура достигает тысячи градусов. Купол огненной горы сильно разогрет, и, по утверждению ученых- вулканологов, это только начало.

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