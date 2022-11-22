Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Раки грезят переменами на работе, а Козерогам пора уйти в тень

Овны

Еще один день, который несет в себе огромный потенциал и удачу для каждого из вас. Именно сегодня нужно строить планы на месяц вперед, это повысит шансы.

Тельцы

Отношения с родителями, вашими или партнера, будут в центре внимания. Стройте их в том режиме, который вам комфортен, вы никому ничем не обязаны.

Близнецы

У вас появится возможность договориться с кем угодно. Сегодня ваша способность нравиться, очаровывать и убеждать будет действовать на собеседников магически.

Раки

В этот серый ноябрьский денек вас согреют мысли о новом компьютере или переменах на рабочем месте. Подумайте, как сделать свой рабочий процесс более комфортным.

Львы

Лучшее, что вы можете сделать сегодня, это попробовать что-то совершенно новое. Например, провести свой первый прямой эфир или нарисовать картину.

Девы

Сегодня Солнце, переместившись в ваш сектор дома и семьи, дает старт подготовке к Новому году. Доставайте гирлянды или отправляйтесь на поиски идей для интерьера.

Весы

Сегодняшний день особенный, постарайтесь хотя бы пару часов уделить себе любимым. Запишите свои планы на месяц, составьте список приятных вещей, которые надо купить.

Скорпионы

Деньги и работа - важные и актуальные для вас темы. Сегодня поставьте себе цели на оставшийся до Нового года период, и звезды помогут вам продвинуться вперед.

Стрельцы

Солнце сегодня вошло в ваш знак, с днем рождения! Обязательно найдите время на то, чтобы загадать желание и похвалить себя за достижения минувшего года.

Козероги

С этого момента и до 23 декабря вам стоит сбавить обороты и в какой-то степени уйти в тень. Месяц накануне дня рождения требует бережного отношения к себе.

Водолеи

Отличный день для представителей знака, готовых осваивать новые темы и рынки. Всем остальным есть смысл задуматься, почему вы так держитесь за место и боитесь перемен.

Рыбы

Настал час самых амбициозных и смелых представителей знака. Солнце в вашем секторе карьеры и достижений обещает помощь и поддержку. Смелее двигайтесь вперед!

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