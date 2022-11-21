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Володин потребовал трибунала над Зеленским

08:32
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

По словам спикера Госдумы, Киевский режим заслуживает самого сурового наказания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что украинские боевики расстреляли пленных российских военнослужащих.
СКР возбудил дело о массовом расстреле российских военнопленных на Украине

"Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

Он также напомнил, что главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления. По словам Володина, похожее молчание в 1930-х годах привело к началу Второй мировой войны.

"Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом", - заключил спикер.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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