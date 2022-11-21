Малкин сыграл 1000-й матч в НХЛ

И отметился голом

В матче Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" в гостях обыграли "Чикаго Блэкхокс" со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).

Одну из шайб в составе гостей забросил 36-летний российский нападающий Евгений Малкин. Это была его 1000-ая игра в регулярных чемпионатах НХЛ. По системе "гол+пас" он в этих встречах набрал 1166 очков (452+714).

Малкин выступает в НХЛ с сезона-2006/07. Провел всю карьеру в "Питтсбурге", с которым трижды (2009, 2016, 2017) выиграл Кубок Стэнли.

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