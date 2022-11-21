ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Малкин сыграл 1000-й матч в НХЛ

08:58
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

И отметился голом

В матче Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" в гостях обыграли "Чикаго Блэкхокс" со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).

Овечкин еще на одну шайбу приблизился к вечному рекорду НХЛ
Россиянина признали лучшим вратарем в НХЛ

Одну из шайб в составе гостей забросил 36-летний российский нападающий Евгений Малкин. Это была его 1000-ая игра в регулярных чемпионатах НХЛ. По системе "гол+пас" он в этих встречах набрал 1166 очков (452+714).

Малкин выступает в НХЛ с сезона-2006/07. Провел всю карьеру в "Питтсбурге", с которым трижды (2009, 2016, 2017) выиграл Кубок Стэнли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Евгений Малкин (справа)
Евгений Малкин (справа)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.