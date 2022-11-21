Россияне стали чаще жаловаться на депрессию и тревожность

Рост числа обращений за помощью отмечается с конца сентября

Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью после 21 сентября, когда в стране была объявлена мобилизация. Чаще всего они жалуются на депрессию, тревожность и нарушения сна.

Как пишет РБК со ссылкой на центры психологической помощи, после начала специальной военной операции в феврале серьезного роста обращений не было. В первые две недели психологи действительно получали больше запросов "что делать" и как справиться с тревогой", но затем число обращений снизилось. К лету число жалующихся на стресс и вовсе снизилось до годичного минимума.

После 21 сентября резко выросло чисто клиентов с жалобами на нарушение сна и непонимание, как жить дальше и строить планы на будущее, сообщили в центре "Пси-Про". В службе "Помогая другим - помогаешь себе" отмечают, что такая тенденция наметилась еще в июле-августе.

По данным сервиса YouTalk, самыми частыми темами обращений после начала мобилизации стали тревожное состояние и нарушения сна, депрессия, сниженное настроение и упадок сил. Запросов, связанных с депрессивными состояниями, стало на 50% больше, чем до 21 сентября.

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