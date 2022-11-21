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Количество погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до 10

09:51
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Среди погибших - четверо детей

Число погибших в результате взрыва в пятиэтажке на Сахалине возросло до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Среди погибших - четверо детей. Еще два человека находятся в больнице.

Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. По предварительным данным, причиной взрыва стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов.

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Взрыв газа в жилом доме на Сахалине
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине
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