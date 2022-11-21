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Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

09:59
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Президент отметил вклад ФНС в укрепление налоговой системы страны

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 ноября, направил поздравительную телеграмму работникам и ветеранам налоговых органов Российской Федерации, которые отмечают профессиональный праздник.
Глава ФНС призвал не расслабляться

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет сотрудники ФНС вносят значимый вклад в укрепление единой налоговой системы страны, повышение ее результативности и открытости, модернизацию профильного законодательства.

По словам президента, ФНС ориентируется на широкое внедрение инновационных технологий, лучшие отечественные и мировые практики, совершенствует административные процедуры, учитывая на запросы граждан, бизнеса, предприятий и компаний.

Путин выразил уверенность в том, что сотрудники налоговых органов и дальше будут с честью решать поставленные перед ними задачи, поскольку от результатов их работы зависит устойчивое пополнение бюджетов всех уровней и в целом обеспечение экономической безопасности страны, сообщается на официальном сайте Кремля.

В августе президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава государства отметил, что, "несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами".

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