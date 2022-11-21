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Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности

10:21
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины

В Белгородской области приняли решение о пролонгации "желтого" (высокого) уровня террористической опасности еще на две недели. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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Как написал губернатор в своем Telegram-канале, высокий уровень террористической опасности будет действовать на территории Белгородской области как минимум до 6 декабря.

Это означает, что правоохранительными органами, органами власти региона и местного самоуправления предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства в условиях угрозы совершения террористического акта.

Ранее взятый в плен украинский военный Владимир Лепихин рассказал журналистам, что ВСУ планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. В Кремле напомнили, что в российских регионах планомерно принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности.

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