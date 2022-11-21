Названы предварительные причины пожара на Комсомольской площади

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование

До семи увеличилось число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве. Данные пока предварительные. Среди причин возгорания - ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил безопасности. Огонь вспыхнул на цветочном складе накануне днем и моментально охватил 2,5 тысячи квадратных метров. Потушить пламя спасатели смогли лишь ночью.

Здание склада продолжает дымить, около входа - обугленный офисный стул и куски пенопласта, накануне этот горящий материал разлетелся на десятки метров.

В двухэтажном кирпичном здании на площади трех вокзалов находились цветочные компании, склад и мебельный магазин. В момент возгорания накануне около трех часов дня внутри были люди. Семерых успели эвакуировать, остальные оказались заблокированными в горящем здании.

Следователи говорят о предварительных причинах возгорания: "Следствием установлено, что днем 20 ноября в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровью потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью более 2500 квадратных метров".

Справиться с огнем мешали сильный ветер и запутанная планировка - внутри оранжереи были узкие "лабиринты", заставленные полками с цветами и удобрениями. Огонь перекинулся на пристройку, площадь пожара выросла до двух с половиной тысяч квадратных метров, частично обрушились перекрытия, очевидцы слышали хлопки, похожие на взрывы. Черными клубами дыма заволокло ближайшие улицы, перроны и пути, но поезда продолжили ходить по расписанию. Полностью потушить пожар удалось только около полуночи, спустя почти девять часов.

На месте крупнейшего пожара в центре Москвы продолжают работать экстренные службы. Частично проливаются тлеющие конструкции и идет разбор завалов. Несмотря на то, что сильный запах гари ощущается до сих пор, пробы воздуха не показывают превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Известно, что три года назад здание уже горело, но тогда огонь охватил площадь в 700 квадратных метров, обошлось без жертв. Здание владельцы цветочного бизнеса вскоре восстановили.

Этот оптовый склад использовали по максимуму - в лофте регулярно проводили вечеринки и съемки со спецэффектами. Сейчас по факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Наталья Тарасова, Татьяна Сидорова, Мария Никонова, "ТВ Центр"

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