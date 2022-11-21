Для укрепления своих позиций они использовали имущество, похищенное из жилых домов

Этой ночью ВСУ снова вели массированные обстрелы Донецка. Минимум семь снарядов выпустили по Петровскому и Кировскому районам. Утром атаковали и Макеевку. В результате загорелись цистерны с топливом на территории нефтебазы. По населённым пунктам в Луганской народной республике националисты бьют из HIMARS. Наши Вооруженные силы уничтожают позиции противника, в том числе при помощи современных систем "Торнадо-С".

Этой ночью националисты выпустили не менее семи снарядов по Донецку, сообщает Совместный центр контроля и координации. Прилеты зафиксированы в Петровском и Кировском районах города. На улице Пашенная повреждены три частных дома.

А это - окраины столицы ДНР. Подразделения ВСУ были выбиты из района Донецкой кольцевой автодороги. Как оказалось, для укрепления своих позиций они использовали имущество, похищенное из жилых домов поселка Первомайское, - обычная практика националистов.

Удары по позициям ВСУ, как на линии соприкосновения, так и в тылу, наносит новейшая реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Современная система наведения и управляемые снаряды, каждый из которых может быть запрограммирован на свою цель, позволяют точечно уничтожать бронетехнику противника, командные пункты и батареи ПВО. А если необходим массированный залп, то на позиции националистов будет обрушена вся мощь комплекса, укрыться от которой невозможно.

"Если сравнивать по площади поражения, то одна машина полным залпом может накрыть площадь до девяти футбольных полей, а у "Торнадо" эта площадь увеличена до 12. Приблизительный размер там 600 на 800 - это достаточно большая площадь поражения". - рассказал Иван, начальник установки РСЗО "Торнадо-С".

Тяжелые позиционные бои сейчас идут в районах Соледара и Бахмута. Это стратегические направления для продвижения наших войск, чтобы продолжить освобождение Донбасса. По укреплениям националистов работают артиллеристы Народной милиции, расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч" Вооруженных сил России и экипажи танков Т-72 Южного военного округа.

"С ребятами встречаемся, они говорят: спасибо, пацаны, что так точно работаете. Мы отработали и быстро уехали, чтобы никуда не попасть, ни в какую переделку", - говорит командир танка.

Корректировка огня идет с беспилотников. Одновременно БПЛА используются и для нанесения ударов по позициям противника. Точность наведения - высочайшая, буквально десятки сантиметров. Использовать такие беспилотники можно даже для разминирования конкретных квадратов.

После того как район наступления расчищен, в атаку идет пехота. Огневую поддержку обеспечивают минометные расчеты. Дальность полета 120-миллиметрового снаряда - 7 километров. В реальности позиции националистов существенно ближе.

Тем временем в Херсоне - городе, который киевский режим называет освобожденным, - временные власти так заботятся о населении, что набирать воду людям приходится из реки, а то и вовсе из луж.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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