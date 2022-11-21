Запад больше не может закрывать глаза на военные преступления Киева

Но США все еще настаивают на поставке Украине оружия

На Западе обратили внимание на военные преступления Украины. Газета New York Times подтвердила подлинность видеозаписи с расправой над российскими пленными солдатами в Макеевке. Кадры массового расстрела появились в Сети на прошлой неделе. И это далеко не единственный случай жестокости со стороны ВСУ.

По кадрам непонятно, русский солдат это или мирный житель, но то, что делают с ним украинские изверги, достойно самого сурового суда. Связанного скотчем мужчину буквально заживо хоронят. А вот подлинность кадров жестокой расправы над российскими военнопленными в селе Макеевка, которые выложили в Сеть националисты, со многими оговорками, но все же признали на Западе. Фотографии сравнили со спутниковыми снимками и видео с беспилотников.

Кроме того, NYT публикует мнение экспертов, которые досконально изучили съемки и назвали поступок военным преступлением: "Большинство из них были убиты выстрелами в голову. Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми. Солдаты лежали, по-видимому, без оружия, с вытянутыми руками или держали их за головой. Они считаются выведенными из строя или некомбатантами - фактически военнопленными".

Один из экспертов прямо заявил, что убийц можно преследовать сразу по нескольким уголовным статьям. И, кажется, в этот раз Киеву не удастся выдать случившееся за трагическую случайность. В ООН заявили, что эпизод должен быть обязательно расследован, а виновные наказаны.

Удар за ударом - обстрел Запорожской атомной электростанции. И тут уже опасность для всего мира. Но, кажется, Киев это не беспокоит. Ведь его западные кураторы считают угрозой только Россию. Стратегические объекты станции повреждены. С инспекцией собираются выехать члены МАГАТЭ.

Тем временем Украину продолжают накачивать оружием.

"Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов, и продолжат оказывать поддержку Киеву", - сообщил глава Пентагона Ллойд Остин

Британский премьер Риши Сунак, побывав в Киеве, помощь пообещал, но пока не знает, откуда ее изыскать. Казна почти пуста. В Германии и вовсе заявляют, что Бундесвер в упадке - ресурсов уходит больше, чем поступает. На оборонку не хватает 20 миллиардов евро. А в США требуют еще больше помощи и новых пакетов.

Чтобы наскрести на военную посылку для Украины, некоторым странам приходится копаться глубже в своих запасах, пишет Washington Post. Зато западную технику то и дело находят на европейском черном рынке.

"Как и в любом конфликте, когда оружие льется потоком, существует риск. В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов", - отмечает британская Times.

Пока Украина ждет обещанные миллионы от Британии, там решили для начала отправить партию эксклюзивных зажигалок для ВСУ. С трезубцами и нацистскими лозунгами - все как любят в Киеве.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"