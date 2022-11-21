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В Москве стартовал первый форум "Здоровье и безопасность детей"

11:45
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Среди главных тем - поддержка семей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

В Москве сегодня стартовал первый национальный форум "Здоровье и безопасность детей", передает "ТВ Центр".

Среди главных тем - поддержка семей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в центре внимания и развитие системы образования в условиях непрекращающегося давления Запада и информационной войны. А также угрозы, с которыми могут столкнуться подростки в интернете.

"От каждого из вас зависит будущее нашей страны, от позиции каждого человека. Что он пишет в интернете, что обсуждает со своими сверстниками и свои родителями. Не нужно бояться и стыдиться слова патриот, это не пафосные слова - это отношение к той стране, в которой вы живете, где ваши родители и, в конце концов, были ваши деды и прадеды", - отметила Елена Мильская, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

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