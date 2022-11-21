В России зафиксирован рекордный вылов иваси

Сейчас это основной вид промысла на Дальнем Востоке

Дальневосточная сардина или знаменитая сельдь иваси вновь заполнит прилавки магазинов. В этом году в России рекордный улов - около 300 тысяч тонн. И в ближайшие два десятилетия популяция сардины в наших территориальных водах будет увеличиваться.

У рыбаков сегодня отличный улов. Кошельковые неводы полны серебристой добычи. Популяция иваси выходит на рекордные показатели. Сейчас это основной вид промысла на Дальнем Востоке.

Этот вид очень быстро наращивает свою численность и так же резко сокращает. Период между упадком и максимальным подъемом составляет 20-25 лет. Недавно, после очень долгого перерыва, иваси вновь появилась в территориальных водах России. И в ближайшие два десятка лет ее количество будет только расти.

"В этом году будет взято около 300 тысяч тонн. Это не предел. Предел на краткосрочную перспективу, это около 5 лет, мы спокойно можем достичь 600-800 тысяч тонн вылова этого вида", - отметил Алексей Байталюк, заместитель директора-руководитель Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО".

Сейчас основной район промысла - Южно-Курильские острова. Через несколько лет, по оценкам ученых, иваси подойдет и к Приморским берегам.

Свежевыловленную иваси перерабатывают прямо в море, на плавбазе. А замороженную доставляют на рыбзавод. Здесь из сардины делают уже консервы. С каждой тушкой работают быстро, но очень аккуратно. Рыба эта нежная, и важно ее не повредить.

"Я вот когда беру рыбу, я сразу выравниваю ее, убираю голову и хвост. Не больше сантиметра можно - чтобы все самое вкусное осталось потребителю, а ненужное ушло", - говорит Суржана Дубанова, рыбообработчик консервного завода.

Иваси - это не селедка, развенчивают мифы работники рыбзавода. Это - сардина. И от семейства сельдевых отличается даже внешне. Визитная карточка иваси - черные точки. Эти пятна не пропадают даже после консервации. Высокие объемы вылова сказались и на цене конечного продукта. Сейчас банка иваси дешевле сайры почти в три раза. При этом по вкусу и полезным свойствам даже лучше, говорят повара.

"Супы из иваси и сайры практически не отличаются, но из иваси даже немножко нежнее", - отмечает повар Наталья Юдина.

По некоторым исследованиям, употребление в пищу сардины тихоокеанской снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает кровоток и укрепляет иммунитет. Ее смело можно добавлять в салаты и супы.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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