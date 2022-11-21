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В России задумали построить 14 новых электростанций

10:39
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Минэнерго отмечало необходимость новых генерирующих мощностей

В России могут быть построены восемь новых гидроэлектростанций (ГЭС) и шесть гидроаккумулирующих (ГАЭС). Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал директор департамента развития электроэнергетики российского Министерства энергетики Андрей Максимов.
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Представитель ведомства уточнил, что "восемь проектов по ГЭС и шесть проектов по ГАЭС — это то, что сейчас находится в проработке и точно будет реализовываться".

В Минэнерго отмечали, что российской энергетической системе необходимо как минимум 5 гигаватт мощностей ГАЭС в период с 2035 по 2050 годы.

В Министерстве заявляли, что "хотелось бы быстрее" реализовать эти проекты, но также отмечали, что понимают "цену вопроса и влияния на рынок", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России одна из самых надежных в мире энергосистем. Он подчеркнул, что надежность российской энергетической системы открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов.

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