Польша объяснила отказ пустить Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ

Варшава отказала российскому министру во въезде

Польские власти отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как стремятся "максимально изолировать Россию". Об этом заявил в понедельник, 21 ноября, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Чиновник заявил, что "это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран, для которых важно, чтобы в Европе было безопасно". Россия же, по утверждению Яблоньского, "этому противодействует" и демонстрирует "совершенно противоположные интересы со всей организацией".

По этой причине в Варшаве считают, что Россия должна быть максимально изолирована на всех международных площадках, цитирует замминистра ТАСС.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в городе Лодзь 1-2 декабря. Польские власти запретили въезд в страну главе российского МИД Сергею Лаврову.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало беспрецедентным решение Варшавы отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ. На Смоленской площади сочли это решение провокацией, несовместимой со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства.

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