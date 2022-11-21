ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша объяснила отказ пустить Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ

11:02
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Варшава отказала российскому министру во въезде

Польские власти отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как стремятся "максимально изолировать Россию". Об этом заявил в понедельник, 21 ноября, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
"Идет гибридная война": главное из заявлений Лаврова на G20

Чиновник заявил, что "это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран, для которых важно, чтобы в Европе было безопасно". Россия же, по утверждению Яблоньского, "этому противодействует" и демонстрирует "совершенно противоположные интересы со всей организацией".

По этой причине в Варшаве считают, что Россия должна быть максимально изолирована на всех международных площадках, цитирует замминистра ТАСС.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в городе Лодзь 1-2 декабря. Польские власти запретили въезд в страну главе российского МИД Сергею Лаврову.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало беспрецедентным решение Варшавы отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ. На Смоленской площади сочли это решение провокацией, несовместимой со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.