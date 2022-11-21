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В России с коронавирусом госпитализировали 448 человек

11:29
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Ситуация остается стабильной

За сутки в России госпитализированы 448 заболевших коронавирусом, это на 30,1% меньше, чем днем ранее. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
Восьмая волна коронавируса началась в Японии

Всего за 24 часа было зафиксировано 4662 случая заражения. Выписаны из лечебных учреждений 4164 выздоровевших. Скончались 55 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".

В Москве за сутки было выявлено 697 заболевших коронавирусом, госпитализировано 159 человек, выздоровели 533 пациента, скончались 11 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице ситуация с коронавирусом спокойная, заболеваемость остается невысокой, тяжесть течения болезни также существенно уменьшилась.

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