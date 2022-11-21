Турция провела воздушные операции в Ираке и Сирии

Анкара заявила о соответствии своих действий уставу ООН

Вооруженные силы Турции провели масштабную воздушную операцию на севере Сирии. Более полусотни самолетов и 20 беспилотников при поддержке артиллерии нанесли удары по базам Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической, передает "ТВ Центр".

В Анкаре сообщают об уничтожении более 80 объектов - это бункеры, убежища, тоннели и склады. А также о ликвидации нескольких высокопоставленных руководителей курдского сопротивления.

Одновременно крупная военная операция была проведена ВВС и на севере Ирака. При этом в Минобороны Турции заявили о соответствии своих действий уставу ООН как реализации права на самооборону.

Непосредственным поводом для операции возмездия стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября.

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