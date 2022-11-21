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"Аэроэкспрессы" из Шереметьево и обратно не будут ходить 26 ноября

11:18
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

В первой половине дня 27 ноября также будут отменены отдельные рейсы

"Аэроэкспрессы" из "Шереметьево" и обратно не будут ходить 26 ноября из-за ремонтных работ. Кроме того, 27 ноября будет отменена часть рейсов в первой половине дня между Белорусским вокзалом и аэропортом.

Как рассказали в пресс-службе "Аэроэкспресса", изменения в графике движения необходимы для того, чтобы соединить Савеловское направление Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта новой линией.

После запуска новой линии "Лобня - Аэропорт Шереметьево" время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала".

В период отмены поездов добраться до аэропорта можно будет на экспресс- автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".

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Терминал "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Терминал "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
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