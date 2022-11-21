Сын Павла Астахова получил 3 года колонии за аферу с кредитами

Свою вину он не признал

Сын бывшего уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова Антон приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Как сообщает Telegram-канал Mash, его признали виновным по делу об афере с кредитами саратовского "НВКбанка" на 75 миллионов рублей.

Эту информацию изданию "Версия.Саратов" подтвердила адвокат Астахова Татьяна Шилова. По ее словам, приговор незаконный. Защита будет обжаловать решение суда.

По данным следствия, Антон Астахов и его бывший деловой партнер незаконно получили контроль над одной из фирм, после чего оформили на нее кредиты и провели несколько фиктивных сделок.

Сам Антон Астахов вину не признает.

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