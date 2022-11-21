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Индонезия продолжит использовать российскую военную технику

11:21
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Джакарта напомнила о плодотворных отношениях с Москвой

Индонезийская армия продолжить использовать российские оборудование и технику. Такое заявление в понедельник, 21 ноября, сделал министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
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Политик дал пресс-конференцию совместно с главой Пентагона Ллойдом Остином. Субианто напомнил, что у Индонезии сложилась "история долгих и плодотворных отношений с Россией и Китаем".

В частности, индонезийско-российские отношения продолжаются много лет, армия Индонезии использует российское оборудование и технику уже несколько десятилетий, отметил министр.

Субианто также заявил, что государства Запада знают про отношения Индонезии с Россией и Китаем и "уважают их", а США не давят на Джакарту и "никогда не требовали прекратить отношения с этими странами", сообщает РИА Новости.

Ранее проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин отметил, что страны Запада пытаются превратить "Большую двадцатку", в которой сейчас председательствует Индонезия, в инструмент для давления на Россию. Однако, заявил эксперт, это не понравится ни Китаю, ни Индонезии.

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