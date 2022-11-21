Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

В Казахстане 20 ноября состоялись выборы главы государства

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 ноября, поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана.

Российский лидер подчеркнул, что Токаев по итогам голосования получил убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого политиком курса государственного развития.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что Москва и Астана продолжат совершенствовать стратегические отношения после переизбрания Токаева президентом Казахстана.

Президент России напомнил, что отношения между Россией и Казахстаном строятся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, сообщает пресс-служба Кремля.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Явка достигла почти 70%, голосование прошло в спокойной обстановке, без серьезных нарушений. Избирательные участки работали и на территории России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

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