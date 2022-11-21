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Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

11:41
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

В Казахстане 20 ноября состоялись выборы главы государства

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 ноября, поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана.
В Казахстане завершились президентские выборы

Российский лидер подчеркнул, что Токаев по итогам голосования получил убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого политиком курса государственного развития.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что Москва и Астана продолжат совершенствовать стратегические отношения после переизбрания Токаева президентом Казахстана.

Президент России напомнил, что отношения между Россией и Казахстаном строятся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, сообщает пресс-служба Кремля.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Явка достигла почти 70%, голосование прошло в спокойной обстановке, без серьезных нарушений. Избирательные участки работали и на территории России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

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