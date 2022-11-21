Польша допустила размещение германских систем ПРО на границе с Украиной

Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot

Польша предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе. Об этом а понедельник, 21 ноября, рассказал польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Политик сообщил, что "с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot".

Блащак пообещал во время телефонного разговора с министром обороны ФРГ предложить разместить эту систему на границе с Украиной, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с критикой в адрес Германии, которая "как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы".

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