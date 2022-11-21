Новая Зеландия ввела санкции против детей Пескова и Лукашенко

Рестрикции введены также против предприятий России и Белоруссии

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан, а также некоторых предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказала новозеландский министр иностранных дел Нанаия Махута.

Политик отметила, что рестрикции вводятся в отношении 22 граждан России и Белоруссии, которые, по данным новозеландских властей, поддерживают спецоперацию на Украине.

В частности, в черный список включены россиянки Мария Воронцова и Катерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также жена и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Также под санкции попали российские предприятия, которые, по данным Новой Зеландии, имеют экономическое или стратегическое значение для России, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования, сообщает ТАСС.

В предыдущий раз Новая Зеландия расширяла антироссийские санкции в октябре. Тогда рестрикции были введены в отношении 51 российского предпринимателя и 24 государственных служащих новых регионов России, в том числе против замглавы правительства Херсонской области Владимира Беспалова, руководителя правительства Запорожской области Антона Кольцова, вице-премьера правительства ДНР Евгения Солнцева.

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