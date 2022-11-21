ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: Новая система дымоудаления смонтирована на станции "Варшавская" БКЛ метро

11:59
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

В случае экстренной ситуации вентиляторы будут "вытягивать" дым со станции

Работы по установке современной системы дымоудаления на реконструируемой станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метрополитена завершены. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Также в рамках реконструкции завершены работы по возведению тягово-понизительной подстанции (ТПП) для обеспечения электроэнергией всего станционного комплекса.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на "Варшавской" заканчиваются работы по модернизации инженерных систем.

"Ведется установка новых противопожарных систем. Среди них – автоматическая система пожарной сигнализации, установка газового пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией и противодымной защиты", – отметил Кравцов.

Также начался монтаж специальных датчиков задымления, противодымных "штор" и оптических датчиков определения пожара в тоннелях. На финальном этапе находится реконструкция автоматики, телемеханики движения поездов и устройство общеобменной вентиляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство БКЛ
Строительство БКЛ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.