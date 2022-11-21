Бочкарёв: Новая система дымоудаления смонтирована на станции "Варшавская" БКЛ метро

В случае экстренной ситуации вентиляторы будут "вытягивать" дым со станции

Работы по установке современной системы дымоудаления на реконструируемой станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метрополитена завершены. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Также в рамках реконструкции завершены работы по возведению тягово-понизительной подстанции (ТПП) для обеспечения электроэнергией всего станционного комплекса.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на "Варшавской" заканчиваются работы по модернизации инженерных систем.

"Ведется установка новых противопожарных систем. Среди них – автоматическая система пожарной сигнализации, установка газового пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией и противодымной защиты", – отметил Кравцов.

Также начался монтаж специальных датчиков задымления, противодымных "штор" и оптических датчиков определения пожара в тоннелях. На финальном этапе находится реконструкция автоматики, телемеханики движения поездов и устройство общеобменной вентиляции.

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