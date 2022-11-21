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Лукашенко: Минск и Москва выстоят перед натиском Запада

12:39
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Для этого требуются быстрые решения, заявил белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 21 ноября, заявил, что Минск и Москва выстоят перед натиском со стороны так называемого коллективного Запада, однако для этого необходимы быстрые решения.
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Политик подчеркнул, что "мы выстоим" не только в военном отношении, но, прежде всего, в экономическом, поскольку Белоруссия и Россия способны сообща решать "самые острые вопросы".

Однако для этого, по словам белорусского лидера, требуется "увеличение скорости". Лукашенко напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что "мы все можем, но нам надо немного времени".

При этом "даже не деньги главное", подчеркнул президент Белоруссии, а время, которого "у нас совершенно мало", сообщает ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что практика Запада по организации переворотов в странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны. По словам белорусского лидера, победителей в третьей мировой войне, если она будет развязана, не окажется.

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