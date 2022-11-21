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"Вкусно - и точка" запускает доставку

12:36
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Но пока не в Москве

Сеть "Вкусно - и точка" (бывшая сеть McDonald's в России) возобновит доставку через "Яндекс.Еду" и Delivery Club в нескольких регионах, сообщила пресс-служба.
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Произойдет это 29 ноября.

Уточняется, что доставка заработает в том числе в Анапе, Астрахани, Белгороде, Калининграде, Новороссийске, Омске, Смоленске, Твери и Ульяновске.

В Москве и Санкт-Петербурге это случится до конца года. Точной даты пока нет.

На сегодняшний день под брендом "Вкусно - и точка" возобновили работу 830 ресторанов из примерно 850.

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