ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде анонсировали принятие закона о выходном 31 декабря

12:56
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Эта инициатива обсуждается в России уже не первый год

Закон об объявлении 31 декабря праздничным нерабочим днем может быть принят уже в 2022 году. Такое мнение в понедельник, 21 ноября, высказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Мишустин утвердил график выходных дней в 2023 году

Сенатор отметил, что месяца "вполне достаточно" для того, чтобы закон был принят Госдумой в трех чтениях, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.

Если такая норма будет введена до конца 2022 года, предстоящие новогодние длинные выходные станут длиннее, отметил Башкин. В 2022 году 31 декабря приходится на субботу, поэтому выходной день будет перенесен на другую дату, заявил представитель Совфеда.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков при этом рассказал, что профсоюзы не против нерабочего дня 31 декабря, "только не за счет каких-то других ограничений". Кроме того, Шмаков озвучил предложение сделать нерабочим днем и 2 мая, "вернуться к традициям", сообщает РИА Новости.

В декабре 2021 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал заменять длинные нерабочие новогодние дни в России удлиненным отпуском. Политик называл новогодние каникулы периодом экстремального скачка смертности, поскольку длинные выходные провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и других происшествий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.