В Совфеде анонсировали принятие закона о выходном 31 декабря

Эта инициатива обсуждается в России уже не первый год

Закон об объявлении 31 декабря праздничным нерабочим днем может быть принят уже в 2022 году. Такое мнение в понедельник, 21 ноября, высказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Сенатор отметил, что месяца "вполне достаточно" для того, чтобы закон был принят Госдумой в трех чтениях, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.

Если такая норма будет введена до конца 2022 года, предстоящие новогодние длинные выходные станут длиннее, отметил Башкин. В 2022 году 31 декабря приходится на субботу, поэтому выходной день будет перенесен на другую дату, заявил представитель Совфеда.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков при этом рассказал, что профсоюзы не против нерабочего дня 31 декабря, "только не за счет каких-то других ограничений". Кроме того, Шмаков озвучил предложение сделать нерабочим днем и 2 мая, "вернуться к традициям", сообщает РИА Новости.

В декабре 2021 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал заменять длинные нерабочие новогодние дни в России удлиненным отпуском. Политик называл новогодние каникулы периодом экстремального скачка смертности, поскольку длинные выходные провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и других происшествий.

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