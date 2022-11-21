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Кремль высказался по поводу второй волны мобилизации

12:46
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября

В ходе брифинга с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения второй волны частичной мобилизации в стране.

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"В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что не может говорить за Министерство обороны.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется".

Призваны были 318 тысяч человек (в это число входят не только запасники, но и добровольцы).

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