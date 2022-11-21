Песков ответил на заявление Зеленского о "передышке" для России

Цели спецоперации будут достигнуты

Россия стремится достичь целей специальной военной операции и сделает это. Такое заявление в понедельник, 21 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины о том, что Москва якобы хочет получить "передышку" в спецоперации. Песков напомнил, что достичь целей спецоперации "можно разными способами и в разных форматах".

Кроме того, Песков отрицательно ответил на вопрос о том, стремится ли Россия добиться смены власти на Украине. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Владимир Путин уже высказывался по этой теме, сообщает РБК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы стремится не к миру, а хочет добиться краткосрочного затишья в боевых действиях.

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