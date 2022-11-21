Россия призвала другие страны повлиять на Киев в ситуации с ЗАЭС

Обстрелы станции Украиной подвергают атомный объект опасности
Москва призывает все страны повлиять на Украину, чтобы та прекратила обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление в понедельник, 21 ноября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что обстрелы украинскими военными ЗАЭС должны вызывать крайнюю обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Песков также призвал к объективности при обсуждении темы обстрелов Запорожской АЭС. Он отметил, что при произнесении фразы "были зафиксированы многочисленные обстрелы", нужно ее заканчивать и уточнять, что были "обстрелы территории станции со стороны украинских Вооруженных сил", сообщает ТАСС.
Киев продолжает создавать угрозу техногенной катастрофы. Ранее по энергоблокам и спецкорпусам Запорожской АЭС украинские радикалы выпустили 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Еще двумя ударили по линиям электропередачи, которые питают станцию. Ответным огнем российской артиллерии боевые позиции противника были подавлены.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"