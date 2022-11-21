Россия призвала другие страны повлиять на Киев в ситуации с ЗАЭС

Обстрелы станции Украиной подвергают атомный объект опасности

Москва призывает все страны повлиять на Украину, чтобы та прекратила обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление в понедельник, 21 ноября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что обстрелы украинскими военными ЗАЭС должны вызывать крайнюю обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Песков также призвал к объективности при обсуждении темы обстрелов Запорожской АЭС. Он отметил, что при произнесении фразы "были зафиксированы многочисленные обстрелы", нужно ее заканчивать и уточнять, что были "обстрелы территории станции со стороны украинских Вооруженных сил", сообщает ТАСС.

Киев продолжает создавать угрозу техногенной катастрофы. Ранее по энергоблокам и спецкорпусам Запорожской АЭС украинские радикалы выпустили 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Еще двумя ударили по линиям электропередачи, которые питают станцию. Ответным огнем российской артиллерии боевые позиции противника были подавлены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"