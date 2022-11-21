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До полусотни погибших: на острове Ява произошло мощное землетрясение

14:41
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

В населенных пунктах - сотни разрушенных и поврежденных зданий

Больше 40 человек стали жертвами мощного землетрясения в Индонезии на острове Ява. Толчки в эпицентре достигали магнитуды 5,6. Разрушения - катастрофические. Под завалами могут находится сотни людей. 

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До полусотни погибших, более двухсот пропавших без вести. Спасатели и волонтеры ведут поиски выживших под завалами. Самые сильные разрушения - в округе Чианджур на западе острова Ява. В населенных пунктах - сотни разрушенных и повреждённых зданий: школы, больницы, жилые дома. Тысячи людей моментально остались без крова.

Землетрясение произошло, когда в Москве было 9:20 утра, а в Индонезии - уже самый разгар рабочего дня. Эпицентр находился всего в 75 километрах от Джакарты. В столице погибших нет, но многоэтажные здания раскачивались так, что пришлось проводить эвакуацию.

"Я работала в офисе. А потом почувствовала толчок такой силы, как будто кто-то меня ударил. Здание начало шататься", - рассказывает местная жительница.

Магнитуда землетрясения составила 5,6. По словам сейсмологов, опасности цунами сейчас нет. Но успокаиваться рано: в ближайшие часы возможны повторные подземные толчки.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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