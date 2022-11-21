Собянин открыл 12-й современный пригородный вокзал на Киевском направлении МЖД

Это обновленная станция "Мещерская"

На западе столицы сегодня открылся новый пригородный вокзал. Это обновленная станция "Мещерская" Киевского направления МЖД. Площадку посетил мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Реконструкция территории улучшила транспортную доступность для жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское. Это около четверти миллиона человек.

Общая площадь станции - 6 тысяч квадратных метров. В будущем она войдет в состав Д-4, который протянется от Апрелевки до Железнодорожного и свяжет семь центральных вокзалов столицы.

"Сейчас готовятся к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Здесь, на МЦД-4 на Киевском направлении, уже реконструировано 12 вокзалов: современные комплексы, с лифтами, с кассами, с вестибюлями. Это уже не просто пригородные остановки. Это уже современные вокзалы. Здесь "Мещерская" станция востребована для жителей Солнцева, Очаково-Матвеевского, и, конечно, это еще одна станция нового диаметра. В следующем году, конечно, огромные планы, огромный объем работ, и, конечно, без заделов нам не обойтись, поэтому надо сосредоточиться для того, чтобы в следующем полностью запустить важные и нужные диаметры. Москва все для этого делает", - сказал глава города.

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