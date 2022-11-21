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Собянин открыл 12-й современный пригородный вокзал на Киевском направлении МЖД

14:44
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Это обновленная станция "Мещерская"

На западе столицы сегодня открылся новый пригородный вокзал. Это обновленная станция "Мещерская" Киевского направления МЖД. Площадку посетил мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

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Реконструкция территории улучшила транспортную доступность для жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское. Это около четверти миллиона человек.

Общая площадь станции - 6 тысяч квадратных метров. В будущем она войдет в состав Д-4, который протянется от Апрелевки до Железнодорожного и свяжет семь центральных вокзалов столицы.

"Сейчас готовятся к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Здесь, на МЦД-4 на Киевском направлении, уже реконструировано 12 вокзалов: современные комплексы, с лифтами, с кассами, с вестибюлями. Это уже не просто пригородные остановки. Это уже современные вокзалы. Здесь "Мещерская" станция востребована для жителей Солнцева, Очаково-Матвеевского, и, конечно, это еще одна станция нового диаметра. В следующем году, конечно, огромные планы, огромный объем работ, и, конечно, без заделов нам не обойтись, поэтому надо сосредоточиться для того, чтобы в следующем полностью запустить важные и нужные диаметры. Москва все для этого делает", - сказал глава города.

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