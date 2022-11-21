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В следующем году в России отремонтируют более 1,5 тыс. школ

14:44
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

На это предусмотрено почти 67 миллиардов рублей

Развитие системы образования на всех уровнях - одна из главных задач, которая стоит перед правительством. Об этом заявил на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".
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Глава кабмина отметил, что сейчас в российских регионах реализуют большую программу по обновлению учебных заведений. Только в следующем году отремонтируют более полутора тысяч школ, на это предусмотрено почти 67 миллиардов рублей.

Еще одной темой стала доступность жилья. Так, правительство подготовило постановление о субсидиях производителям деревянных домов.

"Мы продолжим принимать необходимые меры, предоставляя людям возможность выбирать для проживания не только квартиру, но и собственный дом. В том числе через создание новых инструментов для компаний, которые занимаются производством деревянных домокомплектов. Важно снижать издержки на квадратный метр, чтобы граждане могли купить недорогое жильё и на рынке сохранялся спрос на продукцию строительной отрасли", - указал премьер.

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