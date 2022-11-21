Щит "Светлана" начал проходку тоннеля на Троицкой линии метро

Между станциями "Академическая" и "Крымская"

На Троицкой линии метро началась проходка перегонного тоннеля между станциями "Академическая" и "Крымская". В путь отправился щит "Светлана". Пройти предстоит порядка двух с половиной километров в почвах из мелких песков и песчаника.

Метростроевцы отправляют "Светлану" - так называется тоннелепроходческий механизированный комплекс - на участок между будущими станциями "Академическая" и "Крымская" Троицкой линии - это 2,5 километра в условиях плотной городской застройки. Движется комплекс со скоростью 200 метров в месяц.

"Тоннелепроходческие работы будут производиться на глубине 25 метров. Мы пройдем под улицей Дмитрия Ульянова и под улицей Большой Черемушкинской. И путями МЦК. Чтобы обезопасить наши работы, мы будем вести в круглосуточном режиме мероприятия по мониторингу зданий и сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону работ", - сообщил Павел Некрасов, руководитель строительства, АО "Мосинжпроект".

На "Светлане" звезд больше, чем на погонах у генерала. Целых 14 - за каждый проложенный тоннель. В общей сложности - 17,5 километра на разных ветках метро за 10 лет. Тоннелепроходческий щит пробивает грунт и прокладывает в нем путь. Это задача головной части - режущего механизма со специальными резцами. Дальше - привод, заставляющий двигаться режущий механизм. В щите есть закрытая емкость для цемента, чтобы заполнять пустоты между грунтом и тюбингами.

"Сложности составляют гидрологические условия: мелкодисперсные пески приводненные и суглинки. Для обеспечения безопасности будет выполняться мониторинг за строениями на поверхности и за отсутствием просадок. Все работы будут завершены в указанные сроки и с надлежащим качеством", - отметил Евгений Прокопов, заместитель главного инженера АО "Трансинжстрой".

Работают вместе с машиной в три смены по 11 человек: 10 проходчиков и один оператор или, как его называют строители, пилот. Это его кабина, полная сложной навигационной электроники, с помощью которой комплекс прокладывает путь. Оператор постоянно сверяет координаты, чтобы не отклониться от заданных параметров.

Щит привозят на стройплощадку в разобранном виде и собирают на месте в котловане. У строителей это называется монтажной камерой. Размером как футбольное поле - 60 на 70 метров.

Строящийся тоннель - уже второй на участке. Около месяца назад начали прокладывать левый, а сейчас - правый. Еще на центральном участке идет проходка перегонов между станциями "ЗИЛ" - "Крымская" и "Вавиловская" - "Академическая".

Создание более чем 40 километров Троицкой линии ведется поэтапно. Она пройдет от одноимённого городского округа до МЦК. Ежедневно ей будут пользоваться около 100 тысяч человек.

Александра Панина, Павел Суменков, Эмиль Жабинский, "ТВ Центр"

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